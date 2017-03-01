سكاي نيوز:مصادر في النظام: مباحثات وفد النظام في جنيف مع المبعوث الدولي كانت مثمرة وتضمنت قضايا سياسية ومكافحة الإرهاب

أخبار متفرقة
- دولياتمسؤولة اميركية تعتبر مبادىء”حقوق الانسان”معارضة لقيم بلادها
- اللواءالحريري: أريد قانون انتخابات جديداً وهناك عدة صيغ تتم مناقشتها بإيجابية من كلّ الفرقاء ونريد أن تكون هناك انتخابات
- اللواءجنبلاط: لا خلاف مع الرئيس عون ومن قال إنني لن أزوره في قصر بعبدا؟
- اللواءجنبلاط عن سلسلة الرتب والرواتب: علينا أن نرى كيف نؤمن جدياً الموارد كي لا ندخل في نفق مظلم
- اللواءجنبلاط من السراي: القضية هي التأكيد على الشراكة مع جميع الأحزاب في لبنان وأعتقد أنّنا نتقدم إلى شيء من القانون المختلط
- اللواءنائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف: اللقاء مع الهيئة العليا للمفاوضات السورية كان بناء وهناك إدراك بوجوب التحرك إلى الأمام
- اللواءعقاب صقر: الحريري لا يقبل بالنسبية الكاملة انما المختلط
- اللواءحاصباني والى جانبه أبي خليل: نحن الاثنان بصحة جيدة ونتعاون دائما مع بعض
- اللواءاقدم مجهولون على سلب اللبناني “خالد ر” عند مدخل بلدة مجدلون في البقاع بعد اطلاق النار فوق الخيمة التي يقطنها
- اللواءالوزير خليل مغادراً جلسة مجلس الوزراء: مقتنعون بالإجراءات الضريبية في الموازنة وشطبنا كل ما يمسّ بالناس