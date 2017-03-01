سكاي نيوز:مصادر في النظام: مباحثات وفد النظام في جنيف مع المبعوث الدولي كانت مثمرة وتضمنت قضايا سياسية ومكافحة الإرهاب

darine alameh

سكاي نيوز:مصادر في النظام: مباحثات وفد النظام في جنيف مع المبعوث الدولي كانت مثمرة وتضمنت قضايا سياسية ومكافحة الإرهاب

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