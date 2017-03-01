طيران التحالف يقصف مخزنا لأسلحة ميليشيات الحوثي وصالح في العاصمة اليمنية صنعاء.

محمد عمر

طيران التحالف يقصف مخزنا لأسلحة ميليشيات الحوثي وصالح في العاصمة اليمنية صنعاء.

تعليقات الفيسبوك