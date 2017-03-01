غداً الخميس يوم تدريس عادي في كافة مدارس صيدا بما فيها تلك الواقعة في محيط المخيم أو في مناطق مواجهة له (صوت لبنان 93.3)

محمّد جابر

غداً الخميس يوم تدريس عادي في كافة مدارس صيدا بما فيها تلك الواقعة في محيط المخيم أو في مناطق مواجهة له (صوت لبنان 93.3)

 

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