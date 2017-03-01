فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا تهاجم قرى تسيطر عليها سوريا الديمقراطية قرب منبج

darine alameh

فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا تهاجم قرى تسيطر عليها سوريا الديمقراطية قرب منبج

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