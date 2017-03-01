قائد القوات الأميركية بالعراق: لن يتم إرسال قوات إضافية للقتال ضد “داعش”.

محمّد جابر

قائد القوات الأميركية بالعراق: لن يتم إرسال قوات إضافية للقتال ضد “داعش”.

تعليقات الفيسبوك