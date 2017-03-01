مدير الدفاع المدني طلب من محافظ بيروت ارسال تعزيزات من سيارات الاطفاء للمساعدة باخماد حريق مبنى “الهيونداي” سريعا

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- كاريكتوركاريكتور 1-3-2017
- اللواءأكثر من 5 سيارات تابعة للدفاع المدني تعمل على اخماد حريق مبنى “الهيونداي” على نهر الموت
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