مقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطن جنوب الخليل بزعم محاولته طعنه

darine alameh

مقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطن جنوب الخليل بزعم محاولته طعنه

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