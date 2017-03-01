ميقاتي: رهاننا سيبقى على دعم الجامعة اللبنانية وتسليح شبابنا بالعلم والمعرفة لبناء المجتمع والمستقبل الواعد الذي نتطلع اليه

محمّد جابر

ميقاتي: رهاننا سيبقى على دعم الجامعة اللبنانية وتسليح شبابنا بالعلم والمعرفة لبناء المجتمع والمستقبل الواعد الذي نتطلع اليه

تعليقات الفيسبوك