وزيرة الدفاع الإسبانية ماريا دولوريس كوسبيدال وصلت مساء الى بيروت

محمد عمر

وزيرة الدفاع الإسبانية ماريا دولوريس كوسبيدال وصلت مساء الى بيروت

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