وزير الطاقة رداً على طرح “القوات” بموضوع الكهرباء: أنا بصدد التحضير لخطّة عن الصحة

محمّد جابر

وزير الطاقة رداً على طرح “القوات” بموضوع الكهرباء: أنا بصدد التحضير لخطّة عن الصحة

 

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