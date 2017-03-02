أمين عام المدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار لـ”أم.تي.في.”: لا يمكن أن نحدد قيمة زيادة الاقساط وسنسعى لمتابعة الزيادة مع المدارس

محمّد جابر

أمين عام المدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار لـ”أم.تي.في.”: لا يمكن أن نحدد قيمة زيادة الاقساط وسنسعى لمتابعة الزيادة مع المدارس

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