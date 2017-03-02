إحصاءات “التحكم المروري”: قتيلان و 9 جرحى في 8 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

أخبار متفرقة
- نجوم وفنلماذا زارت عبير نعمة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون؟
- اللواءالوكالة الوطنية:وفاة سيدة صدمتها سيارة في حلبا
- منوعاتبالفيديو:كيف نكتشف إذا كان زيت الزيتون مغشوشا؟
- مواقفسيرين عبد النور تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بخواطر حياتها!!
- نجوم وفن“عن فرح غايب” لـ الفنانة المتألقة أنغام
- دولياتوزير العدل الأميركي “في مرمى النيران” بسبب روسيا
- اللواءبعثة الأمم المتحدة في العراق : 392 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 600 آخرين من جراء أعمال العنف في خلال شباط الماضي
- نجوم وفنلطيفة في ديو يحمل عنوان “ياللي” مع أحمد شيبة!
- تكنولوجيا وموبايلهل تعرف كم سيبلغ عدد أصحاب الهواتف النقالة هذا العام؟
- حول العالمشاب تنهال عليه عروض لإعلانات.. بسبب فيديو له