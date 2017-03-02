اسود لـ”الجديد”: هناك محاولة احتيال على الشعب اللبناني والتعديلات التي اقرت على قانون الايجارات ليست لمصلحة المستأجر

محمّد جابر

اسود لـ”الجديد”: هناك محاولة احتيال على الشعب اللبناني والتعديلات التي اقرت على قانون الايجارات ليست لمصلحة المستأجر

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