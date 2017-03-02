اسود لـ”الجديد”: هناك محاولة احتيال على الشعب اللبناني والتعديلات التي اقرت على قانون الايجارات ليست لمصلحة المستأجر

أخبار متفرقة
- اللواءقباني لـ”أم.تي.في.”: الباص السريع سيعمل على خط منفصل من بيروت لطبرجا وتم اقراره في المجلس والتنفيذ بحاجة الى 4 سنوات
- اللواءقاطيشا لـ”الجديد”: لا يوجد وزارة حكر على اي حزب وما حصل في موضوع الكهرباء ردة فعل تمازحية استغلها المتضررون من تفاهم القوات والتيار
- اللواءكنعان لـ”المنار”: الاصلاحات مع سلسلة الرتب والرواتب ضرورية جدا ولكن لا يجوز تمويلها من جيوب الطبقة الفقيرة
- اللواءأمين عام المدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار لـ”أم.تي.في.”: لا يمكن أن نحدد قيمة زيادة الاقساط وسنسعى لمتابعة الزيادة مع المدارس
- اللواء“ال بي سي”: جوزيف عون سيعيّن قائدا للجيش وكميل ضاهر باق في منصبة وعماد عثمان لقيادة الامن الداخلي وعباس ابراهيم باق في منصبه
- اللواءحكمت ديب لـ”المنار”: وصلنا الى جو في البلد بإقرار اعتماد النسبية والامور تسير ببطء وقد نصل الى حل في موضوع قانون الانتخابات
- اللواءمعلومات لـ”المنار”: جولة من الاتصالات ستنطلق الاسبوع المقبل في محاولة مفصلية للتوصل الى قانون انتخابي جديد
- اللواءفياض لـ”المنار”: سلسلة الرتب والرواتب حق للموظفين ولكن لن نقبل بضرائب جديدة على الفقراء
- دولياتأردوغان: استمرار الطوارئ وفصل المتهمين بـ”الانقلاب” حتى تسوية كل شيء
- اللواءالراعي التقى في القاهرة الرئيس المصري وبابا الاقباط: مؤتمر الأزهر انعقد بنجاح وستنتج عنه ثمار كثيرة