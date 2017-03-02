اشتباك مسلح فجر اليوم في بلدة حبشيت في عكار بين “آل سعد الدين” و”آل اسماعيل” ودورية من الجيش تمكنت من تطويق الاشكال

دلال ديب

اشتباك مسلح فجر اليوم في بلدة حبشيت في عكار بين “آل سعد الدين” و”آل اسماعيل” ودورية من الجيش تمكنت من تطويق الاشكال

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