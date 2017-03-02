البنتاغون: القوات الأميركية نفذت أكثر من 20 غارة على محافظات أبين والبيضاء وشبوة في اليمن

darine alameh

البنتاغون: القوات الأميركية نفذت أكثر من 20 غارة على محافظات أبين والبيضاء وشبوة في اليمن

تعليقات الفيسبوك