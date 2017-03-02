“التحكم المروري”: حادث تصادم بين 3 سيارات وبيك آب على جسر انطلياس المسلك الغربي سبب بازدحام مروري في المحلة

محمّد جابر

“التحكم المروري”: حادث تصادم بين 3 سيارات وبيك آب على جسر انطلياس المسلك الغربي سبب بازدحام مروري في المحلة

 

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