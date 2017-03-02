“التحكم المروري”: حركة المرور كثيفة من مستديرة رزق الله سن الفيل باتجاه تقاطع الشفروليه فرن الشباك

أخبار متفرقة
- اللواءروسيا اليوم:المعارضة السورية المسلحة طلبت من السعودية وقطر المشاركة في محادثات أستانة لاحداث توازن
- اللواءالمعارضة السورية المسلحة مستعدة للمشاركة في جولة جديدة بأستانة إذا وجهت روسيا وتركيا دعوة لها
- اللواءالتحكم المروري: 5 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق عام شتورا المريجات بالقرب من مفرق قب الياس
- اللواءجعجع: لسنا موجوين بالحكومة فقط بداعي وجودنا وإذا شعرنا اننا لا نستطيع تغيير الوضع القائم “بلاها”
- اللواءالوزير رياشي تعليقاً على قرصنة موقع “صوت لبنان” الالكتروني: “صوت لبنان” مشهود لها بمصداقيتها في نقل الاخبار
- عربياتدراسة دولية: “داعش” حول هجماته الانتحارية لتكتيك عسكري يستخدمه عند تكبده الخسائر
- اللواءجعجع خلال المؤتمر التنموي لمنطقة كسروان الفتوح: وصلنا الى الحكومة الحالية وشاءت التركيبة القائمة ان نتمثل في الحكومة بمجموعة وازنة من الوزراء وطرأت علي فكرة معالجة موضوع الكهرباء
- اللواءجعجع خلال المؤتمر التنموي لمنطقة كسروان الفتوح: موضوع الكهرباء حيوي وأساسي ويعني لبنان كله وليس فقط كسروان
- ثقافةنشاط وزير الثقافة
- اللواءالحجّار: لا قانون من دون توافق وإرادة السياسـيين