التحكم المروري: 5 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق عام شتورا المريجات بالقرب من مفرق قب الياس

محمّد جابر

التحكم المروري: 5 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق عام شتورا المريجات بالقرب من مفرق قب الياس

 

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