الراعي التقى الرئيس المصري وتاوضرس الثاني: سيكون لمؤتمر الأزهر تأثيره على المجتمع الغربي

التقى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي امس، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القصر الجمهوري في القاهرة، وكان بحث في ابرز النقاط التي تضمنها البيان الصادر عن مؤتمر الازهر، حيث شدد الطرفان على «ضرورة نبذ الخطاب المتطرف واعتماد خطاب ديني معتدل يضمن العيش بكرامة لكافة الأشخاص الى اي طائفة او مذهب انتموا».

وأعرب الراعي بعد اللقاء، عن «تقدير وشكر كبيرين للرئيس السيسي لرعايته مؤتمر الأزهر»، وقال: « نقلت اليه تحيات رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، كذلك حملني الرئيس السيسي تحياته للرئيس عون».

أضاف: «أما حديثنا الأساسي فكان انطلاقا من مؤتمر الازهر الذي تمحور حول مواضيع الحرية والمواطنة والتنوع والتكامل. وكان هناك تركيز من قبل الرئيس ومن قبلنا على ان تلغى كلمة اقلية وتستبدل بكلمة مواطنة وهذا امر مهم جدا، عندها لن ننظر الى بعضنا البعض على اننا مواطنون من هذه الطائفة او من هذا المذهب وانما على اساس المواطنة التي تجمع بيننا جميعا». وقال: «لقد ركز الرئيس السيسي على هذا الموضوع ومنه انطلق ليقول انه لا يوجد الا وحدتنا وتعاوننا ضمن اوطاننا وهذا يساعدنا على الوقوف ضد كل الحركات الاصولية. كما ركزنا على قضية الملايين من البشر الذين هجروا من سوريا والعراق وقلنا انهم كائنات بشرية لذلك لا يمكن للمفاوضات التي تتم بهدف ايقاف الحروب ان تكون اكاديمية فقط لأن هناك كائنات بشرية موجودة على الارض وهي موجوعة ومريضة ومشردة ومذلولة، وهذا امر لا يمكن لأي ضمير ان يتحمله. واكدنا مع الرئيس ان بقاء الملايين من هؤلاء الاشخاص مهجرين من دون ارض وبيوت واوطان يعني اننا نغذي من حيث لا ندري التنظيمات الإرهابية ونغذي الحركات الأصولية».

ورأى ان «مؤتمر الأزهر الذي انعقد بنجاح ستنتج عنه ثمار كثيرة نتيجة لتلاقي البلدان الـ60 فيه بمسلميهم ومسيحييهم وعلى تنوعهم»، معتبرا ان «الكلام الذي اطلق حول المواضيع الأربعة سيكون له مدلولات كثيرة ونتائج كبيرة على مستوى العالم العربي وهو سيساعد ايضا على تغيير الخطاب السياسي والديني ولكن سيكون له تأثيره ايضا على المجتمع الغربي الذي ينادي بصراع الحضارات والديانات».

بعد ذلك، التقى الراعي بابا الكنيسة القبطية في مصر تاوضرس الثاني، وكان بحث في شؤون دينية.

بعد اللقاء، قال الراعي: « تحدثنا عن قيمة مؤتمر الأزهر وقيمة البيان الذي صدر عنه، وبالتالي فإن ثمار المؤتمر كبيرة ليس على مستوى العالم العربي فقط وانما على مستوى الغرب الذي يرى وللأسف استحالة في ان تعيش الديانات المختلفة سويا. ولكننا اظهرنا عكس ذلك فنحن عشنا معا على مدى 1400 سنة في هذه الأوطان العربية مسيحيين ومسلمين وسنتابع الأمر. كذلك هناك روابط روحية عميقة تجمع بيننا وبين البابا تاوضرس، فلقد تحدثنا في قضايا كنسية ونحن نتعاون كثيرا معه وخصوصا مع وجود ابرشية لنا هنا في مصر».