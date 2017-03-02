الراعي يلتقي بابا الاسكندرية والكرازة المرقسية تواضروس الثاني في بطريركية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة

دلال ديب

الراعي يلتقي بابا الاسكندرية والكرازة المرقسية تواضروس الثاني في بطريركية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة

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