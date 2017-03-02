الساحلي لـ”الجديد”: هواجس جنبلاط يجب ان تبدد والتوافق مطلوب من اجل اقرار قانون انتخابي جديد

أخبار متفرقة
- اللواءرئيس بلدية الدامور لـ”او.تي.في.”: نرفض أن تكون البلدة كبش محرقة بين الفرقاء السياسيين وقد فؤجنا بتوقف سوكلين عن نقل النفايات من المكب الى الكوستا برافا
- اللواءالان عون للـ”ال بي سي”: حين ينضج التفاهم مع حركة أمل سنتحدث عنه وسيكون انعكاسه ايجابيا في التعاون بيننا وأمل في الانتخابات النيابية المقبلة
- اللواء“ال بي سي”: اتصالات قادها اللواء عباس ابراهيم ساهمت في ارساء التفاهم بين التيار الوطني الحر وحركة أمل
- اللواءاسود لـ”الجديد”: هناك محاولة احتيال على الشعب اللبناني والتعديلات التي اقرت على قانون الايجارات ليست لمصلحة المستأجر
- اللواءاسود لـ”الجديد”: هناك محاولة احتيال على الشعب اللبناني والتعديلات التي اقرت على قانون الايجارات ليست لمصلحة المستأجر
- اللواءقباني لـ”أم.تي.في.”: الباص السريع سيعمل على خط منفصل من بيروت لطبرجا وتم اقراره في المجلس والتنفيذ بحاجة الى 4 سنوات
- اللواءقاطيشا لـ”الجديد”: لا يوجد وزارة حكر على اي حزب وما حصل في موضوع الكهرباء ردة فعل تمازحية استغلها المتضررون من تفاهم القوات والتيار
- اللواءكنعان لـ”المنار”: الاصلاحات مع سلسلة الرتب والرواتب ضرورية جدا ولكن لا يجوز تمويلها من جيوب الطبقة الفقيرة
- اللواءأمين عام المدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار لـ”أم.تي.في.”: لا يمكن أن نحدد قيمة زيادة الاقساط وسنسعى لمتابعة الزيادة مع المدارس
- اللواء“ال بي سي”: جوزيف عون سيعيّن قائدا للجيش وكميل ضاهر باق في منصبة وعماد عثمان لقيادة الامن الداخلي وعباس ابراهيم باق في منصبه