«الكتائب»: بتحب لبنان ما تفرض ضرائب!

انطلاقاً من موقع حزب «الكتائب اللبنانية» المُعارِض، قرّر رئيس الحزب النائب سامي الجميّل تصويب «سهامه» الى مكامن الخلل في مقاربة الحكومة لملف الموازنة العامة، وتغييبها شبه التام لرؤية اقتصادية واضحة تبني على أساسها مشروعها الحكومي.

النائب الجميّل وإن كان لم يقدّم أي حلول قريبة المدى للأزمة الحكومية المتمثّلة «بالعجز عن إقرار الموازنة العامة»، إلا أنه حدّد وبكل شفافية موقفه من طبيعة مشروع الموازنة والبنود المطروحة فيه، لاسيما لجهة سلسلة الرتب والرواتب والسلة الضريبية المقترحة.

بين الإيرادات والنفقات

وإذ فنّد الجميل في لقاء صحفي عقده أمس في مقر بيت «الكتائب» بالصيفي، ايرادات الدولة بين ضرائب مباشرة وغير مباشرة وموارد عامة، شدّد على تكلفة الهدر والفساد الواقع في مرافق ومؤسسات الدولة، لاسيما في ما يتعلّق بالمناقصات غير القانونية وما يترتب على كل ذلك من أعباء تقدّر بالمليارات سنوياً.

وفي تفنيده للنفقات المحصورة بغالبيتها (نحو 75%) في خدمة الدين العام وعجز الكهرباء ورواتب الموظفين، توّقف عند ضرورة معالجة عجز قطاع الكهرباء ومشاركة القطاع الخاص في عمليات الإنتاج، متقاطعاً في رؤيته تجاه ملف الكهرباء مع «القوات اللبنانية».

وبين نفقات الدولة وإيراداتها حسم الجميّل خيار «الكتائب» بالمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب في مقابل عدم فرض أي ضرائب في موازنة العام 2017 «فمن الإجرام أن تحمّل الدولة أعباء الضرائب للمواطن اللبناني في سبيل تمويل تكاليف سلسلة الرتب والرواتب»، وفق الجميّل.

إذا كيف يمكن للدولة أن تمول السلسلة «سريعاً» إن لم تفرض الضرائب؟ سؤال أجاب عنه الجميّل بـ»ليست مسؤوليتنا بل هي مسؤولية الحكومة».

ردّ الجميّل وإن كان محقاً، إذ إن المسؤولية تقع بالفعل على الحكومة دون سواها، ولكن المعارضة البنّاءه عليها مسؤولية طرح الحلول لاسيما انطلاقاً من موقعها البعيد عن دائرة المصالح والحصص السياسية.

طروحات الكتائب

وبالعودة الى طروحات حزب الكتائب في ما يتعلّق بموازنة العام 2017 وما سواها من ملفات اقتصادية، فقد أتت في سياق توصيات للمؤتمر الذي عقد في شهر كانون الثاني حول «الموازنة اللبنانية: بين التقنية والتطبيق»، ويمكن إيجازها بالدعوة الى التركيز على إعادة تقييم السياسة المالية للدولة من خلال وضع أهداف واضحة تبنى عليها الموازنة ترافقها إصلاحات هادفة إلى تأمين التوازن المالي وتحقيق أهداف الخطة الاقتصادية.

وعلى صعيد الإيرادات أكد حزب الكتائب على لسان الجميّل، رفض أي ضرائب ورسوم جديدة تطال الشعب اللبناني، لاسيما ذوي الدخل المحدود، بسبب الوضع الاقتصادي المزري.

وطالب بزيادة حجم الاقتصاد التي تتحقق بتأمين الاستقرار الأمني والسياسي وتنفيذ مشاريع تساهم في تحسين البنى التحتية المتآكلة وبالتالي استقطاب الاستثمارات وتوفير بيئة أعمال ملائمة للشركات، ويكون من شأن ذلك أيضا تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحفيز المنافسة السليمة.

ولفت الى ضرورة تشديد الرقابة على عمليات تحصيل الإيرادات لضمان عدم تكبد الاقتصاد الوطني أي خسائر وتحقيق إيرادات كافية وعدالة اجتماعية.

أما على صعيد النفقات فدعا الى بناء أولويات الإنفاق على أساس معايير واضحة تلبي الحاجات الاقتصادية والاجتماعية والمالية للدولة من خلال: إقرار سلسلة الرتب والرواتب «إذ أن هذه الزيادة هي مطلب محق وهي ضرورية للتعويض عن الخسارة في القدرة الشرائية، مع التشديد على أهمية ربطها بإصلاحات لزيادة الإنتاجية في الإدارة العامة».

كما دعا الى ضبط كتلة الأجور في القطاع العام «التي تشكل أكثر من 30% من إجمالي الإنفاق من خلال تحرير إدارة الشأن العام من كل الاعتبارات المتعلقة بالولاء والانتماء عبر إقرار قوانين إصلاحية لمحاربة الفساد وزيادة الإنتاجية في جهاز الدولة الإداري، هذا إلى جانب اعتماد تصنيف وتوصيف صحيح وعصري للوظائف للحد من التوظيف العشوائي».

وهنا لا بد من التشديد على أن إقرار اللامركزية الإدارية من شأنه، وفق رؤية الكتائب، المساهمة في إنماء المناطق وخلق فرص عمل جديدة وبالتالي التعويض عن أي خسارة في الوظائف نتيجة إقرار الإصلاحات.

ورأى أن من الضروري ايجاد آلية للحد من التحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان علماً أن الحل الأمثل يكمن في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تعد السبيل الوحيد المتاح اليوم في لبنان لتطوير اقتصاد ناجح وبيئة سليمة ونوعية حياة عالية، كذلك دعا الى معالجة مسألة الدين العام المتكرر والمتزايد والذي يستنزف موارد الدولة ولا يسمح بتخصيص الاعتمادات اللازمة للإنفاق على الاستثمارات الضرورية كالبنى التحتية مثلاً، وعليه، يجب العمل على وضع خطة جديدة لإدارة الدين العام وتخفيض حجمه إلى ما دون الـ 100% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس المقبلة.