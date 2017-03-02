المعارضة السورية المسلحة مستعدة للمشاركة في جولة جديدة بأستانة إذا وجهت روسيا وتركيا دعوة لها

darine alameh

المعارضة السورية المسلحة مستعدة للمشاركة في جولة جديدة بأستانة إذا وجهت روسيا وتركيا دعوة لها

 

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