الملك سلمان يبدأ زيارة تاريخية لأندونيسا

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تقدير بلاده لمواقف إندونيسيا في دعم التضامن الإسلامي ودعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وسعيها إلى تقريب المواقف بين الدول الإسلامية، فيما أبدى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو استعداد بلاده بأن تكون شريكًا استراتيجيًا للمملكة.

جاء ذلك خلال زيارة الملك سلمان أمس إلى اندونيسيا أكبر دولة مسلمة من حيث عدد السكان، هي الاولى لعاهل سعودي منذ 47 عاما.

ووقعت السعودية واندونيسيا أمس عددا من الاتفاقيات في مجالات مختلفة من بينها التجارة والطيران.

ولقي الملك سلمان استقبالا رسميا حافلا لدى وصوله إلى جاكرتا، في محطة اضافية من جولته الاسيوية التي يسعى من خلالها إلى تعزيز العلاقات والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ونزل الملك سلمان الذي ترافقه حاشية من الف شخص تقريبا بينهم أمراء ووزراء، من طائرته الرسمية مستخدما سلالم متحركة في مطار جاكرتا المحطة الثانية من جولة آسيوية.

وكان في استقباله الرئيس جوكو ويدودو، وسار موكب الملك وسط الحشود المرحبة حيث اصطف تلاميذ وهم يلوحون بالاعلام على الطريق اثناء مرور موكب الملك ومرافقيه تحت المطر الغزير الى القصر الرئاسي في مدينة بوغر المجاورة، حيث حياه حرس الشرف واطلقت المدفعية 21 طلقة تحية له.

واستعدت اندونيسيا بشكل كبير لاستقبال العاهل السعودي، حيث غطيت التماثيل العارية في قصر بوغر قبل وصول العاهل السعودي. كما تمت الاستعانة بنحو 150 طاهيا لإعداد الطعام لحفل الملك السعودي، كما بني مرحاض خاص في مسجد سيزوره.

وتم شحن نحو 460 طنا من التجهيزات الخاصة بالزيارة من بينها سيارات مرسيدس ليموزين وسلالم متحركة لنزول الملك من الطائرة. ونقلت معظم المعدات الى جزيرة بالي حيث سيمضي العاهل السعودي إجازة بعد الزيارة الرسمية التي تستمر ثلاثة ايام الى جاكرتا.

وفي القصر، وصف ويدودو الزيارة بـ«التاريخية»، معربا عن أمله في أن تؤدي الى توثيق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال متوجها الى الملك «بصفتها البلد الذي يضم اكبر عدد من المسلمين في العالم، ستكون لاندونيسيا باستمرار علاقة مميزة مع السعودية».

وشهد الزعيمان توقيع 11 مذكرة تفاهم للتعاون بين بلديهما في أعقاب محادثاتهما في قصر بوغر. وشملت الاتفاقيات إضافة إلى التجارة والطيران، تعزيز التعاون في مجال العلوم والصحة ومكافحة الجريمة.

ووقعت الرياض وجاكرتا بالأحرف الأولى على اتفاق يعزز الاتفاق الحالي الذي تبلغ قيمته ستة مليارات دولار بين شركتي أرامكو السعودية المملوكة للحكومة وشركة بيرتامينا التي تملكها الحكومة الاندونيسية، لتوسيع مصفاة نفط اندونيسية.

وعبر الملك سلمان من جهته عن أمله في ان تساهم الزيارة في تطوير العلاقات بين البلدين.

وعقد الزعيمان جلسة مباحثات رسمية أمس في قصر أستانة الرئاسي في جاكرتا.

وأكد العاهل السعودي في كلمته خلال الجلسة أن التحديات التي تواجه العالم، وفي مقدمها ظاهرة الإرهاب، تحتم علينا جميعًا تعميق الحوار وتكثيف الجهود لمواجهة هذه التحديات، مقدرين موقف إندونيسيا في دعم التضامن الإسلامي، ودعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وسعي إندونيسيا إلى تقريب المواقف بين الدول الإسلامية.

من جانبه أكد ويدودو عمق العلاقات القائمة مع المملكة وحرص بلاده على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى استعداد بلاده بأن تكون شريكًا استراتيجيًا للمملكة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتشكل الزيارة احدى المراحل الاساسية من جولة نادرة للملك الذي تسعى بلاده الى تنويع اقتصادها من اجل الحد من الاعتماد على النفط.

وشملت الجولة حتى الآن ماليزيا، على ان تشمل لاحقا اليابان والصين وجزر المالديف، وتستغرق ثلاثة اسابيع.

ومن المفترض ان يلقي الملك كلمة امام البرلمان اليوم وان يزور اكبر مسجد في جنوب شرق آسيا في العاصمة الاندونيسية.

(أ ف ب)