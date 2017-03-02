النائب الخازن: تمويل مشاريع الصرف الصحي موجود فعليا لا نظريا وقيمته 200 مليون دولار والمفروض ان تكون كافية وكل الاجراءات المطلوبة اتخذت

أخبار متفرقة
- اللواء“التحكم المروري”: حادث تصادم بين 3 سيارات وبيك آب على جسر انطلياس المسلك الغربي سبب بازدحام مروري في المحلة
- اللواءالبنتاغون: القوات الأميركية نفذت أكثر من 20 غارة على محافظات أبين والبيضاء وشبوة في اليمن
- رياضةالنجمة بمواكبة جمهوره يشدد الضغط على الصدارة بإسقاطه الصفاء..
- اللواءحبيش: نريد كهرباء 24 ساعة في اليوم دون تلوث وضجيج والحلول متوافرة إن كان على الصعيد المركزي أو على صعيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
- اللواءحاصباني: أيّ إنماء يجب أن يكون وفق أسس واضحة تضمن ديمومته وأن يواكب تطورات العصر ويرافق الثورة الرقمية التي يعيشها العالم
- اللواء“التحكم المروري”: حركة المرور كثيفة من مستديرة رزق الله سن الفيل باتجاه تقاطع الشفروليه فرن الشباك
- اللواءروسيا اليوم:المعارضة السورية المسلحة طلبت من السعودية وقطر المشاركة في محادثات أستانة لاحداث توازن
- اللواءالمعارضة السورية المسلحة مستعدة للمشاركة في جولة جديدة بأستانة إذا وجهت روسيا وتركيا دعوة لها
- اللواءالتحكم المروري: 5 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق عام شتورا المريجات بالقرب من مفرق قب الياس
- اللواءجعجع: لسنا موجوين بالحكومة فقط بداعي وجودنا وإذا شعرنا اننا لا نستطيع تغيير الوضع القائم “بلاها”