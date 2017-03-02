النائب الخازن: تمويل مشاريع الصرف الصحي موجود فعليا لا نظريا وقيمته 200 مليون دولار والمفروض ان تكون كافية وكل الاجراءات المطلوبة اتخذت

محمّد جابر

النائب الخازن: تمويل مشاريع الصرف الصحي موجود فعليا لا نظريا وقيمته 200 مليون دولار والمفروض ان تكون كافية وكل الاجراءات المطلوبة اتخذت

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