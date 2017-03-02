النائب ايلي ماروني لصوت لبنان 100.5″: منذ 2005 ونحن من دون موازنة من دون أي مبرر فهل عدم إقرارها هو لاستمرار الهدر والسرقة في ادارة شؤون الناس والدولة؟

darine alameh

النائب ايلي ماروني لصوت لبنان 100.5″: منذ 2005 ونحن من دون موازنة من دون أي مبرر فهل عدم إقرارها هو لاستمرار الهدر والسرقة في ادارة شؤون الناس والدولة؟

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