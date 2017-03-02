الوكالة الوطنية:وزيرة الدفاع الاسبانية وصلت قبل قليل الى مقر كتيبة بلادها في ابل السقي

دلال ديب

الوكالة الوطنية:وزيرة الدفاع الاسبانية وصلت قبل قليل الى مقر كتيبة بلادها في ابل السقي

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