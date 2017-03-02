“ال بي سي”: جوزيف عون سيعيّن قائدا للجيش وكميل ضاهر باق في منصبة وعماد عثمان لقيادة الامن الداخلي وعباس ابراهيم باق في منصبه

أخبار متفرقة
- اللواءحكمت ديب لـ”المنار”: وصلنا الى جو في البلد بإقرار اعتماد النسبية والامور تسير ببطء وقد نصل الى حل في موضوع قانون الانتخابات
- اللواءمعلومات لـ”المنار”: جولة من الاتصالات ستنطلق الاسبوع المقبل في محاولة مفصلية للتوصل الى قانون انتخابي جديد
- اللواءفياض لـ”المنار”: سلسلة الرتب والرواتب حق للموظفين ولكن لن نقبل بضرائب جديدة على الفقراء
- دولياتأردوغان: استمرار الطوارئ وفصل المتهمين بـ”الانقلاب” حتى تسوية كل شيء
- اللواءالراعي التقى في القاهرة الرئيس المصري وبابا الاقباط: مؤتمر الأزهر انعقد بنجاح وستنتج عنه ثمار كثيرة
- اللواء“التحكم المروري”: اصطدام سيارة بالفاصل الوسطي على اوتوستراد جل الديب باتجاه نهر الموت والاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المنطقة.
- اللواءالجعفري: ناقشنا مع دي ميستورا مسألة مكافحة الإرهاب كسلة مثل باقي السلات
- اللواءالجعفري: “وفد الرياض” يتحمل مسؤولية أي فشل في جنيف
- اللواءالجعفري: بعض المجموعات المسلحة يقاتل إلى جانب القوات التركية والبعض الآخر تديره إسرائيل
- اللواءالجعفري: أكدنا لدي ميستورا أن التقدم في جنيف يجب أن لا يكون رهينة لـ “وفد الرياض “