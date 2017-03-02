بعثة الأمم المتحدة في العراق : 392 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 600 آخرين من جراء أعمال العنف في خلال شباط الماضي

دلال ديب

بعثة الأمم المتحدة في العراق : 392 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 600 آخرين من جراء أعمال العنف في خلال شباط الماضي

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