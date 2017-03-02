ترامب: الجيش الأميركي بحاجة إلى طائرات بقدرات عسكرية أكبر

محمد عمر

ترامب: الجيش الأميركي بحاجة إلى طائرات بقدرات عسكرية أكبر

 

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