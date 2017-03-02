ترامب: الجيش الأميركي بحاجة إلى طائرات بقدرات عسكرية أكبر

أخبار متفرقة
- اللواءترامب: الجيش الأميركي بحاجة إلى تمويل مستمر لمواجهة التحديات الراهنة
- اللواءقوى الامن: خبير المتفجرات كشف على سيارة مشتبه فيها على طريق المطار وتبين انها خالية من اي مواد متفجرة
- اللواءالرئيس الأميركي دونالد ترامب يؤكد ثقته التامة في وزير العدل
- اللواءمحاولة سرقة مواطن في نهر إبراهيم
- اللواءالسفير البريطاني التقى أوغاسبيان:الكوتا النسائية تدبير مؤقت ضروري لمساعدة المرأة في التغلب على العقبات الحقيقية التي تواجهها
- اللواءكينيا تؤكد ان قواتها قتلت 57 من حركة شباب المجاهدين في الصومال
- اللواءرامي الريس : “الحزب التقدمي الإشتراكي” كان اول من طرح النسبية أي قبل أن تطرحه اي جهة سياسية.
- اللواءانهيار صخري على طريق عيون السمك قطع الطريق عن البلدة وعزلها
- اللواءنصر الحريري: اجتماع الغد سيخوض أكثر في عملية الإنتقال السياسي في سوريا
- اللواءرامي الريس: الجو الآن ليس مناسبا لتطبيق النسبية الكاملة