ترامب يُطمئِن الحلفاء ويطالبهم بـ«كلفة الحماية»

أظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب جانبا مختلفا في أول خطاب له أمام الكونغرس إذ دعا إلى الوحدة وحاول إخراج رسالته الشعبوية في صورة أكثر قبولا. وكان أقل إثارة للخلاف وحساسية للنقد وأكثر استيعابا وشمولا حيث جاءت رسالته مختلفة ليل أمس ومفادها أنه بحاجة للجمهوريين والديمقراطيين على السواء.

وتأكيدا على نزعته الاستعراضية تعهد نجم تلفزيون الواقع الذي تحول إلى سياسي بفيض من الوعود: برنامج ضخم للبنية الأساسية والأشغال العامة وتخفيضات ضريبية للطبقة المتوسطة وإصلاح لنظامي الهجرة والرعاية الصحية ومشروع قانون للتعليم.

فقد وعد في خطابه بتخصيص تريليون دولار للاستثمارات العامة والخاصة من اجل تطوير البنى التحتية الاميركية لكنه لم يعط تفاصيل حول سياسته الاقتصادية.

وقال ترامب في خطاب أمام الكونغرس «بهدف بدء إعادة إعمار البلاد، سأطلب من الكونغرس الموافقة على قانون سيطلق استثمارات بقيمة تريليون دولار في البنية التحتية في الولايات المتحدة، سيتم تمويلها بفضل رؤوس أموال من القطاعين العام والخاص، وهو ما سيخلق ملايين الوظائف».

وأضاف أن «أميركا أنفقت زهاء ستة تريليونات دولار في الشرق الأوسط، في حين تفككت البنية التحتية لدينا. بتلك التريليونات الستة من الدولارات كان بإمكاننا إعادة بناء بلدنا مرتين وحتى ثلاث مرات لو كان لدينا زعماء يملكون القدرة على التفاوض».

وجدد الرئيس الأميركي دعم بلاده لحلفائها الأمنيين القدامى حول العالم (أوروبا والشرق الاوسط) لكنه طالب حلفاء بلاده بالدفع مقابل هذه الحماية.

وشدد ترامب على أنه يتوقع من تلك الدول أن تتحمل المزيد فيما يتعلق باحتياجاتها الأمنية، مؤكدا أن الأصدقاء والشركاء بدءا من أوروبا والشرق الأوسط وانتهاء بالمحيط الهادي عليهم «دفع نصيب عادل للتكلفة».

في ردود الفعل على الخطاب قال العضو الديمقراطي بمجلس النواب بيتر ويلش «لقد كانت لهجته أقل حدة وألقى خطابا ولم يغرد على تويتر وهذا أكثر ملائمة عندما تكون رئيس الولايات المتحدة. التفاصيل المتعلقة بسياساته ستمثل التحدي (الحقيقي)».

وقال المستشار الجمهوري مات ماكوياك «كان سمته رئاسيا الليلة مثلما لم يكن من قبل».

ويظهر الخطاب فيما يبدو قدرا من الاعتراف من جانب البيت الأبيض بأن أسلوب ترامب الصاخب المنفرد له حدود.

فبعد موجة من الأوامر التنفيذية بات يتعين على ترامب الآن أن يحول تركيزه إلى القضايا الكبرى في جدول أعماله التي تتطلب تحركا تشريعيا.

وقال برادلي بليكمان وهو معاون سابق للرئيس جورج دبليو بوش «كان الرئيس شخصا متفاعلا مثلما لم نره من قبل. هو يدرك أن هذه الصفقة ربما لا تروق لك لكنني أحتاجك لثلاث صفقات أخرى».

وقالت نانسي بيلوسي العضو الديمقراطي البارز في مجلس النواب في بيان «خطاب الرئيس منفصل تماما عن الواقع القاسي لسلوكه».

وقال ديمقراطيون في الكونغرس إنهم يميلون إلى برنامج ترامب للبنية الأساسية والإعفاء الضريبي الخاص بالرعاية الصحية للأطفال ودعوته للحد من أسعار الأدوية وتعهده بالحفاظ على بعض العناصر الرئيسية من قانون التأمين الصحي الذي وقعه الرئيس السابق باراك أوباما عام 2010 وكان من أبرز ملامح رئاسته.

(أ ف ب – رويترز)