جعجع خلال المؤتمر التنموي لمنطقة كسروان الفتوح: وصلنا الى الحكومة الحالية وشاءت التركيبة القائمة ان نتمثل في الحكومة بمجموعة وازنة من الوزراء وطرأت علي فكرة معالجة موضوع الكهرباء

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- اللواءالوزير رياشي تعليقاً على قرصنة موقع “صوت لبنان” الالكتروني: “صوت لبنان” مشهود لها بمصداقيتها في نقل الاخبار
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- اللواءجعجع خلال المؤتمر التنموي لمنطقة كسروان الفتوح: موضوع الكهرباء حيوي وأساسي ويعني لبنان كله وليس فقط كسروان
- ثقافةنشاط وزير الثقافة
- اللواءالحجّار: لا قانون من دون توافق وإرادة السياسـيين
- اللواءمنسقية المستقبل في الجنوب عرضت مع وفد لجنة القيادة الفلسطينية الوضع في عين الحلوة
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- اللواءالأعور لـ”أخبار اليوم”: ليس هناك جدّية في التعاطي لدى مجموعة من القوى السياسي و”المستقبل” يريد الستين وإلا المختلط بمـا يخـدم مصالحه
- اللواءالسيسي: نؤكد على دعمنا للجيوش الوطنية ضد الجماعات الإرهابية