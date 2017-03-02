جعجع خلال المؤتمر التنموي لمنطقة كسروان الفتوح: وصلنا الى الحكومة الحالية وشاءت التركيبة القائمة ان نتمثل في الحكومة بمجموعة وازنة من الوزراء وطرأت علي فكرة معالجة موضوع الكهرباء