جعجع خلال المؤتمر التنموي لمنطقة كسروان الفتوح: موضوع الكهرباء حيوي وأساسي ويعني لبنان كله وليس فقط كسروان

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- اللواءالأعور لـ”أخبار اليوم”: ليس هناك جدّية في التعاطي لدى مجموعة من القوى السياسي و”المستقبل” يريد الستين وإلا المختلط بمـا يخـدم مصالحه
- اللواءالسيسي: نؤكد على دعمنا للجيوش الوطنية ضد الجماعات الإرهابية
- اللواءاللجنة الفرعية للادارة والعدل أنجزت صياغة للتعديلات على اقتراح القانون المتعلق بمكافحة الفساد المتضمن انشاء هيئة وطنية ادارية مستقلة لمكافحة الفساد
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