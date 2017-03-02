جعجع: لسنا موجوين بالحكومة فقط بداعي وجودنا وإذا شعرنا اننا لا نستطيع تغيير الوضع القائم “بلاها”

محمّد جابر

جعجع: لسنا موجوين بالحكومة فقط بداعي وجودنا وإذا شعرنا اننا لا نستطيع تغيير الوضع القائم “بلاها”

تعليقات الفيسبوك