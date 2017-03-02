حاصباني: أيّ إنماء يجب أن يكون وفق أسس واضحة تضمن ديمومته وأن يواكب تطورات العصر ويرافق الثورة الرقمية التي يعيشها العالم

محمّد جابر

حاصباني: أيّ إنماء يجب أن يكون وفق أسس واضحة تضمن ديمومته وأن يواكب تطورات العصر ويرافق الثورة الرقمية التي يعيشها العالم

 

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