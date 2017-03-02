حبيش: نريد كهرباء 24 ساعة في اليوم دون تلوث وضجيج والحلول متوافرة إن كان على الصعيد المركزي أو على صعيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص

محمّد جابر

حبيش: نريد كهرباء 24 ساعة في اليوم دون تلوث وضجيج والحلول متوافرة إن كان على الصعيد المركزي أو على صعيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص

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