دومينيك دوفيلبان رئيس الحكومة الفرنسية السابق يقول إن فيون يقود الحزب إلى الهاوية

محمد عمر

دومينيك دوفيلبان رئيس الحكومة الفرنسية السابق يقول إن فيون يقود الحزب إلى الهاوية

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