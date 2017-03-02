رئيس بلدية الدامور لـ”او.تي.في.”: نرفض أن تكون البلدة كبش محرقة بين الفرقاء السياسيين وقد فؤجنا بتوقف سوكلين عن نقل النفايات من المكب الى الكوستا برافا

محمّد جابر

رئيس بلدية الدامور لـ”او.تي.في.”: نرفض أن تكون البلدة كبش محرقة بين الفرقاء السياسيين وقد فؤجنا بتوقف سوكلين عن نقل النفايات من المكب الى الكوستا برافا

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