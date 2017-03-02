رئيس مجلس ادارة “باك” في المطار محمد زيدان لـ”ال.بي.سي.”: هناك من يحاول استبعادي من المناقصة الجديدة في ملف السوق الحرة في بيروت

محمد عمر

رئيس مجلس ادارة “باك” في المطار محمد زيدان لـ”ال.بي.سي.”: هناك من يحاول استبعادي من المناقصة الجديدة في ملف السوق الحرة في بيروت

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