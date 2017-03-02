“روسيا اليوم”: مجلس منبج العسكري يعلن تسليم القرى الغربية للجيش السوري وفق اتفاق مع الجانب الروسي

دلال ديب

“روسيا اليوم”: مجلس منبج العسكري يعلن تسليم القرى الغربية للجيش السوري وفق اتفاق مع الجانب الروسي

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