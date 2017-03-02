“رويترز” عن مسؤولين أميركيين: طائرة أميركية قصفت موقعا لتنظيم “القاعدة” في اليمن

darine alameh

“رويترز” عن مسؤولين أميركيين: طائرة أميركية قصفت موقعا لتنظيم “القاعدة” في اليمن

 

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