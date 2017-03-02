زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس: وزير العدل كذب تحت القسم ولا يمكن قبول أقل من استقالته أو عزله من منصبه

darine alameh

زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس: وزير العدل كذب تحت القسم ولا يمكن قبول أقل من استقالته أو عزله من منصبه

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