قاطيشا لـ”الجديد”: لا يوجد وزارة حكر على اي حزب وما حصل في موضوع الكهرباء ردة فعل تمازحية استغلها المتضررون من تفاهم القوات والتيار

محمّد جابر

قاطيشا لـ”الجديد”: لا يوجد وزارة حكر على اي حزب وما حصل في موضوع الكهرباء ردة فعل تمازحية استغلها المتضررون من تفاهم القوات والتيار

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