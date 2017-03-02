قباني لـ”أم.تي.في.”: الباص السريع سيعمل على خط منفصل من بيروت لطبرجا وتم اقراره في المجلس والتنفيذ بحاجة الى 4 سنوات

محمّد جابر

قباني لـ”أم.تي.في.”: الباص السريع سيعمل على خط منفصل من بيروت لطبرجا وتم اقراره في المجلس والتنفيذ بحاجة الى 4 سنوات

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