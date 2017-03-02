قوى الامن: خبير المتفجرات كشف على سيارة مشتبه فيها على طريق المطار وتبين انها خالية من اي مواد متفجرة

محمد عمر

قوى الامن: خبير المتفجرات كشف على سيارة مشتبه فيها على طريق المطار وتبين انها خالية من اي مواد متفجرة

تعليقات الفيسبوك