كنعان لـ”المنار”: الاصلاحات مع سلسلة الرتب والرواتب ضرورية جدا ولكن لا يجوز تمويلها من جيوب الطبقة الفقيرة

محمّد جابر

كنعان لـ”المنار”: الاصلاحات مع سلسلة الرتب والرواتب ضرورية جدا ولكن لا يجوز تمويلها من جيوب الطبقة الفقيرة

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