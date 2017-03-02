مجلس الوزراء يوافق على معظم بنود جدول أعماله بإستثناء الأحكام الضريبية للإنشطة البترولية

لا يزال مشروع الموازنة على مشرحة طاولة مجلس الوزراء الذي عقد جلسته عصر امس وهي السابعة والمخصصة لدراسة المشروع بعد ان كانت طارت جلسة يوم الاثنين الماضي بسبب فقدان النصاب. واللافت في جلسة الامس التزام الوزراء بالموعد المحدد لانعقاد الجلسة حيث وصلوا عند الرابعة عصرا.

وتميزّت الجلسة حسب ما اجمع الوزراء «للواء» على وتيرة سريعة للمناقشات حيث خضعت الاجراءات الضريبية المدرجة في المشروع الى تشريح مفصل ودقيق من قبل اعضاء الحكومة،، ورغم ان وزير الاعلام ملحم رياشي توقع الانتهاء من دراسة مشروع القانون في جلسة غد الجمعة فإن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وعدد كبير من الوزراء ابرزهم وزير المال علي حسن خليل اعتبروا ان هناك حاجة لمزيد من الجلسات من اجل اقرارها واحالتها الى المجلس النيابي.

وابلغ مصدر وزاري «اللواء» ان المناقشات كانت فنية تقنية ممتازة وايجابية حيث تم قطع شوط مهم والاجواء تشير الى ان اقرار الموازنة سيكون في وقت قريب.

ولفت المصدر الى ان المجلس اقر معظم بنود جدول اعمال الجلسة وهي بنود عادية ولكنه أرجأ البحث في مشروع قانون خاص بالاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية وهو بند مؤجل من جلسة 23 شباط الماضي والسبب وحسب المصدر لمزيد من الدرس.

وكان الرئيس الحريري ترأس عند الساعة الرابعة من عصر امس في السراي الحكومي اجتماعا لمجلس الوزراء غاب عنه الوزيران جمال الجراح وبيار رفول تم خلاله متابعة دراسة مشروع موازنة العام 2017.

بعد انتهاء الجلسة التي استمرت حتى الساعة الثامنة مساءً ادلى وزير الاعلام ملحم رياشي بالمعلومات الاتية: أقرّ مجلس الوزراء جدول اعماله بكافة بنوده وناقشنا الموازنة العامة،، ووصلنا الى المادة 82 ونأمل ان ننتهي من دراستها يوم الجمعة المقبل وكل شيء خير،، وقطعنا كل البنود التي تمت مناقشتها بمشروع الموازنة.

اضاف: رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا الى جلسة خاصة للجان المشتركة يوم الاثنين المقبل في شأن سلسلة الرتب والرواتب.

سئل: بعض الوزراء توقعوا عدم الانتهاء من مناقشة الموازنة يوم الجمعة المقبل؟

اجاب: اعتقد اننا يجب ان ننتهي من المناقشة يوم الجمعة المقبل لان الموازنة هي 90 مادة انهينا منها 82،، وامل في جلسة يوم الجمعة ان ننتهي من الموازنة.

وردا على سؤال قال كل بنود الموازنة ستشاركون في مناقشتها مع الوزير المختص في نهاية اقرارها.

مواقف الوزراء

وبعد انتهاء الجلسة قال وزير المال علي حسن خليل «للواء» اعتقد اننا في جلسة اليوم خطونا خطوة متقدمة كثيرا بانجاز كل المواد المتعلقة بالاجراءات والاساس فيها شطب كل ما يتعلق او يمس بالناس،، حتى لا يتكرر كثيرا هذا الموضوع لا اريد ان ادخل بالمواد التفصيلية،، واعتبر ان المهم هو ان السلسة ووارداتها سيتم مناقشتها في مجلس النواب يوم الاثنين المقبل.

وحول ما اذا كانت الضرائب ستطال الطبقات الفقيرة قال وزير المال: اذا كان هنالك من شيء يمس الطبقات الفقيرة الغي اليوم.

وغرد خليل ليلاً عبر تويتر قائلاً: «ما انجز اليوم (أمس) يؤكد ان الموازنة تسير جدياً نحو الاقرار،، وان لا ضرائب تطال الفقراء او تؤدي الى مشكلات اقتصادية ومالية».

اما الوزير حسين الحاج حسن قال: لقد تقدمنا كثيرا في هذه الوتيرة وناقشنا الاجراءات الضريبية وبعض الرسوم تمت مناقشتها، وهناك اشياء علقت واشياء الغيت وضرائب تم التوافق عليها، واشياء ستناقش في المجلس النيابي كالسلسة والرسوم والضرائب المتعلقة بها.

وكان اللافت خروج نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني برفقة وزير الطاقة سيزار ابي خليل امام عدسات الكاميرات والصحافيين وأكدا انهما بصحة جيدة وهما يتعاونان معا بشكل دائم وذلك ردا على ما قاله الوزير ابي خليل لدى دخوله الى السراي وردا على سؤال حول طرح «القوات اللبنانية» بالنسبة لموضوع الكهرباء فقال: انني احضر خطة للصحة.

الوزير مروان حمادة اشار الى انه مع طرح «القوات اللبنانية «بموضوع خصخصة الكهرباء وادراجه ضمن الموازنة.

اما الوزير سليم جريصاتي وردا على اسئلة الصحافيين لدى دخوله الى السراي حول امكانية ادخال اقتراح «القوات اللبنانية «ضمن الموازنة اعتبر ان الموازنة شيء وخطة الكهرباء شيء اخر وقال: «بالاساس خطة الكهرباء خطتنا».

من ناحية ثانية اعتبر وزير الدفاع يعقوب الصراف ان قيادة الجيش لا تتحمل الفراغ وتنتهي ولاية قائد الجيش عند تعيين قائد جديد.

اما وزير الداخلية نهاد المشنوق وردا على سؤال حول وضع مخيم عين الحلوة فأكد ان الاجهزة الامنية تتابع دورها سواء في الاحتياطات التي تأخذها او بالاتصالات التي تجريها او بالتطويق حتى لضبط الوضع وحتى الان التجربة ناجحة.