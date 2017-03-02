محفوض عبر “تويتر”: من اعترض على مبادرة سمير جعجع بشأن الكهرباء واضح أنه يسعى لإبقاء هذا القطاع مصدر استنزاف للخزينة واستهتار بالأمن الاجتماعي للبنانيين.