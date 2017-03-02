محفوض عبر “تويتر”: من اعترض على مبادرة سمير جعجع بشأن الكهرباء واضح أنه يسعى لإبقاء هذا القطاع مصدر استنزاف للخزينة واستهتار بالأمن الاجتماعي للبنانيين.

أخبار متفرقة
- اللواءالخارجية التركية تستدعي السفير الألماني في أنقرة احتجاجا على إلغاء تجمع انتخابي في ألمانيا
- رياضةهل تلقى “النجمة” مساعدة من الحكام لهزيمة “الصفاء”؟!..
- دولياتألمانيا حظرت مهرجانا كان لوزير العدل التركي كلمة فيه
- اللواءالساحلي لـ”الجديد”: هواجس جنبلاط يجب ان تبدد والتوافق مطلوب من اجل اقرار قانون انتخابي جديد
- اللواءرئيس بلدية الدامور لـ”او.تي.في.”: نرفض أن تكون البلدة كبش محرقة بين الفرقاء السياسيين وقد فؤجنا بتوقف سوكلين عن نقل النفايات من المكب الى الكوستا برافا
- اللواءالان عون للـ”ال بي سي”: حين ينضج التفاهم مع حركة أمل سنتحدث عنه وسيكون انعكاسه ايجابيا في التعاون بيننا وأمل في الانتخابات النيابية المقبلة
- اللواء“ال بي سي”: اتصالات قادها اللواء عباس ابراهيم ساهمت في ارساء التفاهم بين التيار الوطني الحر وحركة أمل
- اللواءاسود لـ”الجديد”: هناك محاولة احتيال على الشعب اللبناني والتعديلات التي اقرت على قانون الايجارات ليست لمصلحة المستأجر
- اللواءاسود لـ”الجديد”: هناك محاولة احتيال على الشعب اللبناني والتعديلات التي اقرت على قانون الايجارات ليست لمصلحة المستأجر
- اللواءقباني لـ”أم.تي.في.”: الباص السريع سيعمل على خط منفصل من بيروت لطبرجا وتم اقراره في المجلس والتنفيذ بحاجة الى 4 سنوات